La Procura di Lione ha arrestato quattro persone, tra cui l’assistente parlamentare di La France Insoumise, dopo l’omicidio di Quentin Deranque. La morte del militante di destra, avvenuta cinque giorni fa, è stata causata da un'aggressione violenta in strada. Le indagini hanno portato all’identificazione dei sospetti, che ora rischiano di affrontare un processo.

Quasi cinque giorni dopo l’aggressione mortale contro il militante di estrema destra Quentin Deranque, la Procura di Lione ha fermato quattro sospetti. Come era emerso nelle scorse ore, tra questi c’è anche Jacques-Elie Favrot, assistente parlamentare di Raphael Arnault, deputato de la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon e fondatore del collettivo di estrema sinistra Jeune Garde che è stato sciolto a giugno 2025. Un altro dei fermati, Adrian B., è stato membro dello stesso movimento. I quattro sono stati interpellati nell’ambito di un’indagine per “omicidio volontario” e, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbero essere solo i primi militanti coinvolti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Omicidio di Quentin Deranque, quattro fermati: c’è anche l’assistente parlamentare de la France Insoumise

