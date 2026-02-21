La foto di Oscar Wilde sul letto di morte venduta per oltre 300 mila euro | il record all’asta a Londra

Un’immagine di Oscar Wilde sul letto di morte ha raggiunto oltre 300 mila euro all’asta di Londra, stabilendo un nuovo record. La fotografia, scattata poche ore prima della sua morte, mostra l'autore sdraiato e fragile, catturando un momento intimo e crudo. La vendita ha attirato molti collezionisti interessati alla figura del celebre scrittore irlandese. La foto sarà ora esposta in una collezione privata.

Un'immagine scattata poche ore prima della fine è diventata il pezzo più ambito di un'asta londinese dedicata a Oscar Wilde. La fotografia che ritrae lo scrittore sul letto di morte, realizzata il 30 novembre 1900 dal fotografo Maurice Gilbert, è stata aggiudicata da Bonhams per 279.800 sterline, pari a oltre 325 mila euro. Una cifra clamorosa se confrontata con la stima iniziale, che oscillava tra le 3 e le 4 mila sterline. Lo scatto era il lotto di punta di una vendita che comprendeva più di 500 oggetti – tra lettere, prime edizioni, ritratti e memorabilia – provenienti dalla collezione del bibliofilo britannico Jeremy Mason.