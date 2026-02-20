Oscar Wilde e la foto sul letto di morte record all’asta

Una fotografia di Oscar Wilde scattata mentre giaceva nel suo letto di morte ha raggiunto un record all’asta. La casa d’aste Bonhams di Londra ha venduto l’immagine per circa 1,86 milioni di euro, superando ogni aspettativa. La foto, realizzata poco prima della fine, mostra lo scrittore irlandese in un momento intimo e struggente. La vendita testimonia l’interesse ancora vivo per la sua figura e la sua eredità artistica. La foto rimarrà in mostra per un breve periodo.

(Adnkronos) – Vendita record all'asta per la foto sul letto di morte di Oscar Wilde. La casa d'aste Bonhams ha celebrato a Londra la vita e l'eredità dello scrittore irlandese (1854-1900) con una vendita che ha totalizzato 1,6 milioni di sterline (circa 1,86 milioni di euro). In catalogo oggetti, lettere, prime edizioni e fotografie provenienti dalla collezione del bibliofilo britannico Jeremy Mason, che negli anni ha raccolto oltre 500 pezzi legati all'autore di 'Il ritratto di Dorian Gray'. Tra i lotti più attesi figuravano i celebri ritratti realizzati nel 1882 dal fotografo newyorkese Napoleon Sarony.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Topolino celebra Oscar Wilde sul numero 3653 con “Il Ritratto di Paperino G.R.A.I” e con il volume “Oscar Wilde raccontato da Topolino” Leggi anche: ’Amori d’autore’ leggendo Oscar Wilde Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Nipote Oscar Wilde: 'Mio nonno femminista convinto, in difesa diritti delle donne'; Il ritratto di Dorian Gray, un libro che ci insegna a guardarci dentro andando oltre le apparenze; Omaggio a Oscar Wilde sul palco del Pacini firmato Daniele Pecci; Daniele Pecci nei panni di Oscar Wilde. Quanto vale Oscar Wilde? La sua foto sul letto di morte fa il record all’astaL’ultimo scatto dell’autore de Il ritratto di Dorian Gray, valutato circa 3 mila sterline, è stato battuto a oltre 300 mila euro a Londra, presso la ... repubblica.it Il ritratto di Dorian Gray, un libro che ci insegna a guardarci dentro andando oltre le apparenzeIl ritratto di Dorian Gray non è un libro che dà risposte facili, ma un'opera che pone le domande giuste. Scopri perché questo è un libro senza tempo, proprio come il suo ... libreriamo.it #VoceEDelizia 20/2 Maestro @albertopetro2 “Tutte le strade finiscono nello stesso punto, mia cara, la disillusione.” Oscar Wilde Art Giovanni Boldini x.com Per essere felici bisognerebbe vivere. Ma vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte della gente esiste, e nulla più. Oscar Wilde L anima dell 'uomo sotto il socialismo dohact - facebook.com facebook