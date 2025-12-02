Giappone ricciola a prezzo record venduta a oltre 22mila euro alla prima asta invernale
Il pregiato pesce arriva dalla prefettura di Ishikawa colpita dal sisma del 2024 In Asia il pesce di alto livello va sempre alla grande. Prezzo record in Giappone per una ricciola di qualità pregiata all'asta inaugurale della stagione a Kanazawa, nella prefettura di Ishikawa, la stessa colpit. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
