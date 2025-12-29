Il figlio di Ceyda, Arda, ne La forza di una donna è di Emre. Le anticipazioni turche segnalano che nelle prossime puntate il giovane uomo ha la conferma di questo e non reagisce bene. Ciò accade dopo che Idil ascolta di nascosto una conversazione tra Enver e Hatice, scoprendo che il bambino è figlio di Ceyda e Emre. A questo punto, fa in modo che il cugino scopra che la sua ex fidanzata è la mamma di Arda, quando si reca nel suo paese natale. A questo punto, vediamo che Emre inizia ad avere dei dubbi al riguardo e finalmente ha la conferma. La sua reazione è abbastanza dura, al punto che c’è un allontanamento tra lui e Ceyda. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - La forza di una donna, Emre e Ceyda: quando ritrovano il figlio Arda

Leggi anche: La forza di una donna Anticipazioni 2 dicembre 2025: Ceyda si avvicina a Emre, ma...

Leggi anche: Forza di una donna 2 anticipazioni turche la scoperta di emre su ceyda

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

La forza di una donna, Anticipazioni e Trame Turche: Emre scopre la verità su Arda e si scontra con Ceyda!; La forza di una donna: un segreto dal passato sconvolge Emre. Anticipazioni turche; La Forza di una donna spoiler Turchia: una verità sconvolge Emre; La Forza di una donna anticipazioni: arriva la risposta del test di paternità.

La forza di una donna, spoiler 27 dicembre: Emre riferisce a Ceyda che Arda è in ospedale - Paura per Ceyda nella puntata de La forza di una donna di sabato: suo figlio è stato in ospedale e sua sorella non risponde al telefono ... it.blastingnews.com