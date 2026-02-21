La finale di hockey sarà Usa-Canad attesa per Trump a Milano

Gli Stati Uniti e il Canada si sfideranno in finale di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La partita decisiva si giocherà tra le due nazioni che dominano il torneo finora, con le squadre che hanno dimostrato grande determinazione e abilità. Trump sarà presente a Milano, attirando l’attenzione sulla manifestazione. La tensione cresce mentre si avvicina il momento della sfida decisiva. La partita si terrà tra pochi giorni, creando grande attesa tra gli appassionati.

La finale si giocherà domenica 22 febbraio all'Arena Santa Giulia. Trump potrebbe atterrare a Linate e poi assistere alla cerimonia di chiusura dei giochi a Verona È andata come doveva andare: la finale di hockey su ghiaccio maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sarà tra Stati Uniti e Canada. Grande classico. Appuntamento domenica 22 febbraio, ore 14.10, Arena Santa Giulia di Milano: 18mila spettatori attesi. Gli Usa hanno raggiunto la finale battendo la Slovacchia 6-2 in semifinale: gol di Dylan Larkin, Tage Thompson (doppietta), Jack Hughes (pure lui due) e Jack Eichel; il Canada ha superato la Finlandia 3-2 con il gol decisivo di Nathan MacKinnon in powerplay.🔗 Leggi su Milanotoday.it

