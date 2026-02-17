Trump a Milano per l' hockey Usa | pronto l' Air Force One se la squadra andrà in finale
Donald Trump è arrivato a Milano per sostenere la squadra di hockey degli Stati Uniti, che potrebbe arrivare in finale. La presenza dell’ex presidente ha attirato l’attenzione, e le autorità italiane hanno già predisposto misure di sicurezza adeguate, con l’Air Force One pronto a partire se necessario. Nei giorni scorsi, anche durante le visite del vicepresidente Vance, le forze dell’ordine hanno affinato i controlli e rafforzato i controlli nella zona.
Il test J.D. Vance, per certi versi, in città potrebbe essere ricordato in futuro come più faticoso dell’(eventuale) ospitata di Donald Trump. Perché se — come sembra — il presidente americano sarà domenica a Milano, la tappa s’annuncia breve e quasi «chirurgica». L’inquilino della Casa Bianca vuole infatti esserci sugli spalti dell’arena di Santa Giulia a tifare le stelle della sua Nhl nel caso team Usa riesca a giocarsi l’oro dell’hockey su ghiaccio maschile. Trump l’avrebbe ribadito di recente. E segnali da Roma in questo senso sarebbero già arrivati a Milano. Motivo per cui prefettura e questura hanno già iniziato a immaginare come allestire la macchina della sicurezza, già rodata nei giorni scorsi dalle visite di vicepresidente e Second Lady e figli, e del Segretario di Stato Marco Rubio, che da queste parti, in occasione dei Giochi invernali, si sono intrattenuti a lungo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Guasto all'Air Force One di Donald Trump diretto a Davos: l’aereo torna in Usa, il Presidente è già in ritardo
L’Air Force One di Donald Trump ha riscontrato un problema tecnico, costringendo il velivolo a tornare negli Stati Uniti.
Milano-Cortina, Trump attacca lo sciatore Hunter Hess: “Se non rappresenta gli Usa, lasci la squadra”
Il presidente americano Donald Trump si scaglia contro lo sciatore Hunter Hess, che ha partecipato alle Olimpiadi di Milano-Cortina.
