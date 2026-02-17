Olimpiadi Trump a Milano con l’Air Force One se la squadra di hockey Usa domenica va in finale

Donald Trump potrebbe arrivare a Milano con l’Air Force One perché la squadra di hockey degli Stati Uniti si prepara a giocarsi la finale domenica. La possibile visita dell’ex presidente si fa sempre più concreta, mentre gli organizzatori aspettano di conoscere i dettagli ufficiali. Nei giorni scorsi, alcune fonti hanno riferito di un certo interesse da parte sua, che rischia di attirare l’attenzione di migliaia di spettatori e dei media presenti ai Giochi.

L'ipotesi della presenza di Donald Trump alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina torna a farsi strada con maggiore insistenza a pochi giorni dalla chiusura dei Giochi. L'eventualità che il presidente degli Stati Uniti possa raggiungere il capoluogo lombardo per assistere alla finale dell' hockey su ghiaccio maschile appare oggi più concreta rispetto alle prime indiscrezioni circolate all'inizio della manifestazione, anche se al momento non esistono conferme ufficiali da parte delle autorità coinvolte. Secondo quanto filtra dagli ambienti organizzativi, la visita sarebbe breve e interamente focalizzata sugli appuntamenti sportivi.