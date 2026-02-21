La F1 cambia ancora le regole a poche settimane dal Mondiale | vietata l'aerodinamica attiva in partenza
La FIA ha deciso di vietare l’uso dell’aerodinamica attiva in partenza a causa dei risultati dei test in Bahrain, che mostrano come questa tecnologia possa influenzare troppo le prestazioni delle monoposto. La misura entrerà in vigore prima del prossimo mondiale, modificando le strategie di gara e le regolazioni delle squadre. La decisione mira a garantire una competizione più equa e più sicura in fase di partenza. Le scelte influenzeranno le qualifiche e l’approccio dei piloti.
Dopo i test F1 2026 in Bahrain la FIA prepara una modifica urgente: stop all'aerodinamica attiva in partenza tra griglia e prima curva. Le ragioni di sicurezza e cosa cambia a Melbourne. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Hamilton sale sulla Ferrari SF-26 e spiega subito come funziona l’aerodinamica attiva sulle nuove F1Lewis Hamilton ha testato la Ferrari SF-26 a Fiorano, offrendo una panoramica sull’aerodinamica attiva delle nuove vetture di Formula 1 2026.
F1 Regolamento 2026: vetture più snelle e reattive
