F1 Gp Abu Dhabi | Verstappen si prende l’ultima pole e sogna ancora il Mondiale | La griglia di partenza

L’ultima pole position della stagione se la prende Max Verstappen. Il campione olandese vuole ancora provare l’impresa e farà di tutto per completare una storica rimonta nel Gp di Abu Dhabi, atto finale del campionato di Formula 1. Il Mondiale però è nelle mani di Lando Norris, secondo nelle qualifiche con la sua McLaren davanti al compagno di squadra Oscar Piastri. Al britannico basta non rischiare al via e chiudere sul podio per vincere il titolo. Verstappen scatta dalla pole e deve solo pensare a vincere. Teoricamente in lotta c’è anche Piastri, che a questo punto però deve sperare in una rocambolesca vittoria che metta fuori gioco gli altri due rivali ( qui tutte le combinazioni ). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - F1, Gp Abu Dhabi: Verstappen si prende l’ultima pole e sogna ancora il Mondiale | La griglia di partenza

News recenti che potrebbero piacerti

Lando Norris apre l’ultimo weekend del 2025 al comando della FP1 di Abu Dhabi con un giro velocissimo, mentre Max Verstappen resta incollato a soli 8 millesimi. Oscar Piastri non scende in pista e osserva dal muretto McLaren: un’occasione per studiare riv - facebook.com Vai su Facebook

#F1 | GP Abu Dhabi 2025, FP3: Russell precede Norris e Verstappen. Piastri 5°, Leclerc 8°, Hamilton a muro ? di: Alessandro Secchi Articolo completo qui p300.it/f1-gp-abu-dhab… Vai su X

F1 GP Abu Dhabi, qualifiche in diretta: Norris e Verstappen in lotta per la pole, Hamilton fuori al Q1 - Le qualifiche del GP Abu Dhabi di Formula 1: piloti in pista per la pole e la griglia di partenza della gara di domani che assegnerà il titolo piloti ... Da fanpage.it

F1 GP Abu Dhabi 2025, le prove libere 3 a Yas Marina: Russell batte di un nulla Norris e Verstappen, incidente per Hamilton - FP3 Abu Dhabi 2025: Russell sorprende Norris e Verstappen, Ferrari in difficoltà e incidente per Hamilton. Scrive motorbox.com

Verstappen monumentale, è in pole nel GP di Formula 1 ad Abu Dhabi: Piastri e Norris appena dietro - Max Verstappen pazzesco si piazza in pole al Gran Premio di F1 ad Abu Dhabi con Norris secondo e Piastri terzo ... Si legge su fanpage.it

F1 Gp Abu Dhabi, le qualifiche in diretta. Russell il più veloce nel Q2 poi Verstappen e Norris. Antonelli 14°, disastro Hamilton: 16° - Ad Abu Dhab un altro flop di Hamilton che esce per la terza volta di fila al primo turno delle qualifiche. corriere.it scrive

F1 GP Abu Dhabi 2025, Qualifiche: pole Verstappen, poi Norris e Piastri - Segui la cronaca minuto per minuto in diretta delle qualifiche del GP Abu Dhabi F1, LIVE dalle 14. Secondo formulapassion.it

Griglia di partenza F1, GP Abu Dhabi 2025: risultati e classifica qualifiche - Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP di Abu Dhabi, ultima tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Yas Marina. Come scrive oasport.it