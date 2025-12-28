A tempo doppio | ad Aradeo la presentazione del documentario sulle disparità di genere nella musica pugliese

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 29 dicembre ad Aradeo si terrà la presentazione del documentario

“A TEMPO DOPPIO”: ad Aradeo la presentazione del documentario sulle disparitàdi genere nella musica puglieseLunedì 29 dicembre, alle ore 18.30, presso la Biblioteca Comunale di Aradeo, saràpresentato “A Tempo Doppio – Voci e disparità di genere nell’arte musicale inPuglia”, documentario promosso. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

Leggi anche: Stipendi. Resiste la disparità di genere

Leggi anche: Stipendi diversi per la disparità di genere nel lavoro, si ha diritto al risarcimento totale

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

«A Tempo Doppio»: voci, numeri e storie della disparità di genere nella musica pugliese.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.