**Niscemi | sopralluogo Procuratore Vella a valle della frana sul posto anche i consulenti pm**

Il Procuratore di Gela, Salvatore Vella, si trova ora a Niscemi, sul luogo della frana che ha colpito la zona. È arrivato con un team di forze dell’ordine e consulenti, tra cui geologi e docenti, per fare le prime valutazioni sui danni e sull’entità dell’evento. La zona è sotto stretta osservazione, mentre si cerca di capire cosa abbia provocato questa frana improvvisa.

Niscemi, 12 feb. (Adnkronos) - Il Procuratore capo di Gela (Caltanissetta) Salvatore Vella è appena arrivato a valle della frana di Niscemi (Caltanissetta), insieme con il pool di forze dell'ordine e di consulenti del pm, docenti e geologi, che dovranno fare le loro valutazioni. La Procura gelese indaga per disastro colposo, per il momento contro ignoti.

Frana Niscemi, riunione con tecnici in procura a Gela: È iniziato questa mattina in procura a Gela (Caltanissetta), un briefing tecnico sulle indagini in corso per la frana di Niscemi. Il procuratore capo Salvatore Vella, che insieme al pool frana sta c...

Renato Schifani oggi a Niscemi: Vertice operativo al Comune di Niscemi tra il Governatore Renato Schifani e il sindaco Massimiliano Conti. Domani il sopralluogo del Procuratore Vella con i periti dell'Università di Palermo: si indaga per disastro colposo.

"Al momento, non ci sono indagati ma escludo che il fascicolo rimarrà a carico di ignoti". Lo detto il procuratore di Gela, Salvatore Vella, sull'inchiesta avviata sulla frana di Niscemi.

