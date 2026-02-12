**Niscemi | sopralluogo Procuratore Vella a valle della frana sul posto anche i consulenti pm**

Il Procuratore di Gela, Salvatore Vella, si trova ora a Niscemi, sul luogo della frana che ha colpito la zona. È arrivato con un team di forze dell’ordine e consulenti, tra cui geologi e docenti, per fare le prime valutazioni sui danni e sull’entità dell’evento. La zona è sotto stretta osservazione, mentre si cerca di capire cosa abbia provocato questa frana improvvisa.

Niscemi, 12 feb. (Adnkronos) - Il Procuratore capo di Gela (Caltanissetta) Salvatore Vella è appena arrivato a valle della frana di Niscemi (Caltanissetta), insieme con il pool di forze dell'ordine e di consulenti del pm, docenti e geologi, che dovranno fare le loro valutazioni. La Procura gelese indaga per disastro colposo, per il momento contro ignoti.

