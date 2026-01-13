FOTO Rifiuti non solo la Montagna abbandoni anche a Valle

L’abbandono di rifiuti rappresenta un problema diffuso, non solo nelle aree montane ma anche nelle zone più pianeggianti. Un esempio si trova lungo la provinciale tra Benevento e Foglianise, dove un ponte in pietra e una curva a gomito sono diventati un punto di raccolta per discariche illegali. Questa situazione evidenzia l’importanza di sensibilizzare sulla cura del territorio e di adottare pratiche più responsabili per preservare l’ambiente.

Tempo di lettura: 2 minuti di Annalisa Papa C'è un punto, lungo la provinciale che collega Benevento a Foglianise, immerso nella natura, caratterizzato da un ponte con muretto in pietra e da un'importante curva a gomito, dove protagonista non è lo scorcio, ma purtroppo il numero massiccio di rifiuti abbandonati. È qui che questa strada, una volta arteria principale che collegava la Valle Vitulanese con la città di Benevento, racconta la sua storia più amara. Girata la curva lo spettacolo è inquietante, una costa colma di buste, scarti, bottiglie ricoprono tutto e parcheggiando l'auto e affacciandosi oltre il muretto di protezione, si può scorgere il fondo della scarpata trasformato in discarica, un odore insopportabile satura l'aria.

Rifiuti abbandonati a Salsomaggiore, degrado e maleducazione - Foto - Non si ferma a Salsomaggiore l’abbandono indiscriminato di rifiuti non solo su suolo pubblico ma anche privato. gazzettadiparma.it

Airbank. Art Music · January. Pensavi che la montagna fosse incontaminata Purtroppo non è così. In media si trova mezzo chilo di rifiuti per ogni chilometro di sentiero alpino. E il più comune è la plastica. Lo sai quali sono i 5 rifiuti più trovati in montagna - facebook.com facebook

