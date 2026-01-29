L’arte di Robertson al Camec Napoletano dialoga con Donadoni

Al Camec di Napoli si incrociano due mondi, quello dell’arte e dello sport. Robertson espone le sue opere, mentre Donadoni, ex calciatore e allenatore, si ferma a parlare con i visitatori. Un incontro che dimostra come anche il calcio possa essere un modo per raccontare la cultura e la creatività.

Dialogano sempre linguaggi diversi al Camec, ad esempio anche lo sport, che può diventare racconto culturale. Oggi, alle 18, il museo di piazza Cesare Battisti ospita l’incontro ‘Dialogo tra grandi esponenti del calcio ’, promosso dall’associazione Amici del Camec – in collaborazione con lo Spezia Calcio – in occasione della presentazione del libro del giornalista Armando Napoletano ‘Come Picasso e Van Gogh. La storia di John Robertson ’, pubblicato dalle Edizioni Giacché edizioni nel 2025. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Pierluigi Peracchini e del presidente di Fondazione Carispezia Andrea Corradino, l’autore dialogherà con Roberto Donadoni, allenatore dello Spezia calcio, con l’amministratore delegato Andrea Gazzoli, con Massimo Franchi, giornalista di Tuttosport, e con Federico Gennarelli, speaker e giornalista sportivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’arte di Robertson al Camec, Napoletano dialoga con Donadoni Approfondimenti su Robertson Donadoni Distorsioni 3 la poesia dialoga con l’arte, provocazioni pittoriche L'arte contemporanea dialoga con l'antico: "Stratigrafie" in mostra a Salerno Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Robertson Donadoni Argomenti discussi: L’arte di Robertson al Camec, Napoletano dialoga con Donadoni; Come Picasso e Van Gogh. La storia di John Robertson, al CAMeC la presentazione del libro di Armando…; Al CAMeC la presentazione del libro su John Robertson; Milos Kerkez su Marsiglia, obiettivi UCL, forma recente e apprendimento da Andy Robertson. L’arte di Robertson al Camec, Napoletano dialoga con DonadoniDialogano sempre linguaggi diversi al Camec, ad esempio anche lo sport, che può diventare racconto culturale. Oggi, alle ... msn.com Grazie a Holly Robertson per aver partecipato alla nostra iniziativa "Scatta il tuo presepe Fontanini. Condividi con noi la gioia di questo Natale" Thanks to Holly Robertson for participating in our initiative "Snap your Fontanini nativity scene. Share the jo - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.