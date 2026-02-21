La Corte Suprema | Sono illegali L' ira di Trump | Li alzo del 10%

La Corte Suprema ha giudicato illegali molti dei dazi imposti da Donald Trump, causando reazioni forti. Trump risponde annunciando un aumento del 10% delle tariffe, cercando di rilanciare la sua politica commerciale. La decisione giurisdizionale riguarda specificamente alcune tariffe su prodotti cinesi, che avevano suscitato molte proteste tra i produttori locali. La disputa si inasprisce mentre si avvicinano nuove trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina. La tensione tra le parti resta alta e si attendono sviluppi.

La Corte Suprema boccia la maggior parte dei dazi di Donald Trump, infliggendo un duro colpo al presidente americano. Con sei voti a favore e tre contrari i saggi hanno decretato che il tycoon ha ecceduto i suoi poteri nell'imporre le tariffe sulle importazioni da quasi tutti i paesi del mondo in base all'International Emergency Economic Powers Act (Ieepa), che dà al comandante in capo l'autorità di affrontare "minacce straordinarie" in caso di un'emergenza nazionale, inclusa quella di "regolare l'importazione di beni esteri". La norma del 1977 è stata approvata per limitare i poteri presidenziali in materia di sicurezza nazionale dopo i dazi imposti da Richard Nixon per affrontare la crisi della bilancia dei pagamenti in seguito al crollo del sistema monetario di Bretton Woods, e non fa alcun riferimento esplicito alle tariffe, competenza esclusiva del Congresso come le tasse, e per i quali sono state concesse solo alcune deleghe all'inquilino della Casa Bianca.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

