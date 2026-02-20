I dazi sono illegali | la Corte Suprema affonda Trump

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che i dazi imposti dall’amministrazione Trump sono illegali. La decisione nasce da un ricorso presentato da diverse aziende che contestavano le tariffe doganali. I giudici hanno sottolineato che il presidente non può imporre dazi senza l’approvazione del Congresso. La sentenza mette fine a una lunga disputa legale e potrebbe influenzare le politiche commerciali future. La vicenda ha sollevato molte discussioni nel mondo economico.

Terremoto negli Usa: la Corte Suprema ha decretato che i dazi imposti dal presidente statunitense Donald Trump sono illegali. Non per il contenuto delle tariffe, ma per la ratio politica con cui l’inquilino della Casa Bianca li giustificava, contestando il fatto che Trump li abbia imposti usando come giustificazione una legge del 1977, l’International Emergency Economic Powers Act. L’Ieepa, risalente all’era della presidenza di Jimmy Carter, prevede che il presidente possa bypassare il Congresso e utilizzare la leva tariffaria in forma unilaterale appellandosi a ragioni di sicurezza nazionale.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - I dazi sono illegali: la Corte Suprema affonda Trump Leggi anche: Schiaffo a Trump, la Corte Suprema Usa boccia i dazi voluti dal presidente: “Sono illegali, non ha il potere di imporli” Leggi anche: La Corte Suprema ha giudicato illegali i dazi di Trump Dazi: la Corte Suprema USA abbandona Trump Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sei repubblicani si ribellano: via i dazi al Canada; Dazi contro il Canada, schiaffo a Trump alla Camera: spaccatura tra i repubblicani; Dal riso italiano al vino argentino: chi vince con i dazi Usa; La legge tariffaria negli Stati Uniti raggiunge i 200 miliardi di dollari a causa dell’accessibilità economica e Trump si dirige verso la resa dei conti di metà mandato. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha giudicato illegali i dazi di TrumpCon una sentenza che potenzialmente ribalta tutto per i commerci internazionali e toglie a Trump il suo principale strumento negoziale ... ilpost.it La Corte Suprema Usa boccia i dazi di Trump: «Non ha il potere di imporli, sono illegali»La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato i dazi imposti dal presidente Trump. Secondo la sentenza, i dazi non possono essere imposti con una legge prevista per le emergenze nazionali. La ... corriere.it Usa, La Corte Suprema boccia i dazi commerciali di #Trump - facebook.com facebook Batosta per Trump. La Corte Suprema boccia i dazi: "Il presidente non aveva l'autorità per imporli" x.com