Monza – Un tassista è stato aggredito con un coltello durante una lite per il pagamento della corsa e, mentre cercava di scappare, è stato inseguito e ha finito per sfondata una vetrata di un condominio. L’aggressore, che avrebbe avuto la peggio, ha perso molto sangue durante l’incidente.

Monza – Un tassista aggredito con un coltello e, mentre veniva inseguito, entrambi finiti contro la vetrata di un condominio sfondandola, con il presunto aggressore che avrebbe avuto la peggio perdendo parecchio sangue. È accaduto ieri mattina al culmine di una vicenda su cui c’è ancora molto da chiarire e su cui stanno indagando i carabinieri. La lite . Tutto inizia intorno alle 10.30 quando un tassista, iscritto all’Unione Artigiani, accompagna un cliente in via Valcava. Il cliente - secondo il racconto del tassista - non paga la corsa, sostenendo che all’incombenza avrebbe provveduto l’uomo che lo attendeva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lite per il pagamento della corsa: tassista aggredito col coltello, sfondata una vetrata nella fuga

