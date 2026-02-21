La Corea del nord nuclearizzata è una minaccia diretta anche per l’Europa

La Corea del Nord ha annunciato di aver raggiunto un nuovo traguardo nel suo programma nucleare, considerando questo passo una vittoria significativa. Il leader del paese ha dichiarato di aver superato sfide difficili negli ultimi cinque anni, sottolineando i progressi compiuti. La svolta ha suscitato preoccupazioni tra gli alleati, poiché il regime afferma di aver testato un missile balistico che potrebbe colpire anche l’Europa. La situazione resta sotto stretto monitoraggio internazionale.

"Mai prima d’ora abbiamo ottenuto risultati così grandi, superando circostanze così ardue e difficili come negli ultimi cinque anni”, ha detto l’altro ieri il dittatore nordcoreano Kim Jong Un, aprendo i lavori del 9° Congresso del Partito dei lavoratori di Corea, il massimo organo decisionale della Corea del nord. Secondo gli analisti sudcoreani quello di Kim è stato un discorso particolarmente ottimista, anche sul piano economico: il motivo è che dopo anni di crisi e carestie – anche dovuto alla chiusura totale del Covid – Pyongyang ha abbandonato ogni tentativo di dialogo con la Corea del sud, che ormai è ufficialmente un paese ostile, e con l’occidente in generale, a quasi sette anni dall’ultimo vertice fra il presidente americano Donald Trump e Kim.🔗 Leggi su Ilfoglio.it

La Corea del Sud chiede aiuto alla Cina per la de-esclation con la Corea del NordLa Corea del Sud ha chiesto assistenza alla Cina nella gestione delle tensioni con la Corea del Nord.

Missili e malware, la strategia ibrida della Corea del NordNel 2025, la Corea del Nord ha rafforzato la propria strategia ibrida combinando attacchi informatici e azioni militari.

