La Corea del nord nuclearizzata è una minaccia diretta anche per l’Europa
La Corea del Nord ha annunciato di aver raggiunto un nuovo traguardo nel suo programma nucleare, considerando questo passo una vittoria significativa. Il leader del paese ha dichiarato di aver superato sfide difficili negli ultimi cinque anni, sottolineando i progressi compiuti. La svolta ha suscitato preoccupazioni tra gli alleati, poiché il regime afferma di aver testato un missile balistico che potrebbe colpire anche l’Europa. La situazione resta sotto stretto monitoraggio internazionale.
"Mai prima d’ora abbiamo ottenuto risultati così grandi, superando circostanze così ardue e difficili come negli ultimi cinque anni”, ha detto l’altro ieri il dittatore nordcoreano Kim Jong Un, aprendo i lavori del 9° Congresso del Partito dei lavoratori di Corea, il massimo organo decisionale della Corea del nord. Secondo gli analisti sudcoreani quello di Kim è stato un discorso particolarmente ottimista, anche sul piano economico: il motivo è che dopo anni di crisi e carestie – anche dovuto alla chiusura totale del Covid – Pyongyang ha abbandonato ogni tentativo di dialogo con la Corea del sud, che ormai è ufficialmente un paese ostile, e con l’occidente in generale, a quasi sette anni dall’ultimo vertice fra il presidente americano Donald Trump e Kim.🔗 Leggi su Ilfoglio.it
La Corea del Sud chiede aiuto alla Cina per la de-esclation con la Corea del NordLa Corea del Sud ha chiesto assistenza alla Cina nella gestione delle tensioni con la Corea del Nord.
Missili e malware, la strategia ibrida della Corea del NordNel 2025, la Corea del Nord ha rafforzato la propria strategia ibrida combinando attacchi informatici e azioni militari.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Nord Corea, Kim svela il super lanciarazzi nucleare: Nessuno sarà protetto; La misteriosa ascesa della figlia di Kim Jong Un; Cyberspionaggio, gli Usa condannano un cittadino ucraino per i legami con la Corea del Nord; Corea del Nord, Kim Jong Un apre il congresso del Partito dei Lavoratori: le immagini.
La Corea del Nord svela un nuovo lanciarazzi con testate nucleariLa Corea del Nord presenta un nuovo lanciarazzi nucleare: Kim Jong Un esalta l’arma, tensioni con Seul crescono. blitzquotidiano.it
Corea del Nord, Kim Jong Un apre il congresso del Partito dei LavoratoriCorea del Nord, Kim Jong Un apre il congresso del Partito dei Lavoratori ... msn.com
Il dittatore della Corea del Nord Kim Jong Un ha aperto il più importante evento politico del paese con toni trionfali, ed è anche merito di Russia e Cina - facebook.com facebook
Il dittatore della Corea del Nord Kim Jong Un ha aperto il più importante evento politico del paese con toni trionfali, ed è anche merito di Russia e Cina x.com