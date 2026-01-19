missili e malware la strategia ibrida della corea del nord

Nel 2025, la Corea del Nord ha rafforzato la propria strategia ibrida combinando attacchi informatici e azioni militari. Dalle violazioni di dati di grandi aziende come Coupang alle operazioni contro compagnie di telecomunicazioni e il settore delle criptovalute, si evidenziano le vulnerabilità cyber di Seoul. Questi eventi sottolineano l'importanza di un approccio integrato alla sicurezza digitale in un contesto di crescente tensione tra le due nazioni.

Dalla maxi–violazione di dati di Coupang agli attacchi nordcoreani su Telco e criptovalute: il 2025 rivela le fragilità cyber di Seoul nel confronto strategico con Pyongyang. Le scuse pubbliche di Kim Bom, fondatore di Coupang, non hanno chiuso il dibattito apertosi in Corea del Sud nel 2025. La violazione che ha colpito oltre 33 milioni di utenti non è stata solo un incidente aziendale, ma un segnale sistemico. Il ritardo di mesi nella scoperta dell’intrusione ha evidenziato falle profonde nella sicurezza informatica delle grandi piattaforme sudcoreane, soprattutto quelle considerate parte integrante dell’economia digitale nazionale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Il governo giapponese ha espresso condanna per il recente lancio di almeno due missili balistici effettuato dalla Corea del Nord verso il Mar del Giappone. L'evento ha suscitato preoccupazioni sulla stabilità regionale e sulla sicurezza internazionale, evidenziando le tensioni persistenti nella regione. Le autorità giapponesi continuano a monitorare la situazione e a valutare le risposte appropriate.