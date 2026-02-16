La commedia degli uguali Pulcinella uno e trino al Teatro Tram

Il Teatro TRAM ospita la commedia “La commedia degli uguali, Pulcinella uno e trino” dal 20 al 22 febbraio 2026, perché Antonio Rao Gargiulo ha deciso di proporre uno spettacolo dedicato alla tradizione della Commedia dell’Arte. La rappresentazione mette in scena le maschere di Pulcinella, interpretate da Gargiulo e dai suoi colleghi Stefano Quisisana ed Emiliana, in un’opera che combina comicità e riflessione. La scelta di portare in scena questa piece nasce dall’intenzione di riscoprire e rinnovare un patrimonio teatrale popolare.

La Commedia dell'Arte torna a vibrare nel cuore del centro storico. Da venerdì 20 a domenica 22 febbraio 2026, il Teatro TRAM ospita "La commedia degli uguali, Pulcinella uno e trino", scritto e diretto da Antonio Rao Gargiulo, protagonista insieme agli attori Stefano Quisisana, Emiliana Bassolino, Valeria Cozzolino e Gaetano Buquicchio, con scene e costumi a cura di EXTRALab. Cosa accadrebbe se Pulcinella, quel furfante eterno con il cappello a cono e il bastone al fianco, fosse scambiato per. sé stesso, in un turbine di sguardi stupiti e dita puntate? E cosa accadrebbe se questo equivoco, già di per sé esilarante, fosse moltiplicato per tre, in un groviglio di identità che si annodano come i lazzi di una piazza affollata? Proprio questo è quanto accade in questo spettacolo, un vortice di risate e inganni che travolge lo spettatore fin dalla prima scena.

Il Teatro TRAM ha deciso di ospitare lo spettacolo “La commedia degli uguali, Pulcinella uno e trino” dal 20 al 22 febbraio 2026, dopo che la compagnia ha ricevuto numerosi consensi in altre città.

