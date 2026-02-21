La coerenza non abita all' Eliseo di Macron

Macron si è scagliato contro Meloni dopo le sue critiche, suscitando reazioni forti in Francia. La tensione tra i due leader aumenta, mentre i cittadini osservano con attenzione. C’è chi ritiene che le accuse siano sproporzionate e chieda un confronto più pacato. La polemica si sviluppa in un momento in cui entrambi i governi cercano di mantenere la calma. La situazione resta calda, e il dibattito pubblico si accende su come gestire le divergenze.

Gentile Direttore Feltri, i francesi giudicano ma non vogliono essere giudicati. Macron ha reagito in modo esagerato nei confronti della nostra Meloni. Lei cosa ne pensa? Enza Casella Cara Enza, Emmanuel Macron forse ha preso troppi schiaffi dalla nonna e ora è un po' stordito. Non si spiega altrimenti il suo comportamento: invita Giorgia Meloni a «restare a casa propria», a non ficcare il naso, a tacere. Che ciascuno si occupi degli affari suoi, ammonisce con tono irritato, dopo che il presidente del Consiglio italiano ha espresso cordoglio per l'assassinio del giovane Quentin Deranque e ha condannato la violenza politica.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Lagarde all’Eliseo? Macron tenta la carta a sorpresa per fermare BardellaLe voci di una possibile visita di Christine Lagarde all’Eliseo sono circolate dopo che il presidente Macron ha deciso di intervenire direttamente sulla scena politica.

Incontro Macron-Zelensky all'EliseoL'incontro tra il presidente francese Macron e il presidente ucraino Zelensky all'Eliseo ha sottolineato l'importanza di un approccio equilibrato tra diplomazia e sostegno pratico.

