Incontro Macron-Zelensky all' Eliseo

L'incontro tra il presidente francese Macron e il presidente ucraino Zelensky all'Eliseo ha sottolineato l'importanza di un approccio equilibrato tra diplomazia e sostegno pratico. Zelensky ha condiviso su X l'importanza di far confluire azioni concrete e dialogo diplomatico, rafforzando l'impegno internazionale verso una risoluzione pacifica dei conflitti.

15.25 "Diplomazia e aiuto concreto devono andare di pari passo" ha scritto Zelensky su X dopo l'incontro con il presidente francese Macron. "La Russia non cessa i suoi attacchi contro il nostro Paese - aggiunge - e ora dobbiamo rafforzare la difesa aerea per proteggere la popolazione, le nostre comunità e le infrastrutture critiche". Attesa oggi a Parigi per l'incontro della Coalizione dei Volenterosi. "Stiamo preparando importanti passi politici", ha ribadito Zelensky.

Francia, Zelensky incontra Macron prima del summit a Parigi - Il 6 gennaio, a Parigi, Zelensky ha incontrato Macron prima del summit della “Coalizione dei Volenterosi”. tg24.sky.it

Guerra in Ucraina, incontro Macron-Zelensky a Parigi: “Ci sarà un accordo storico”/ Ecco di cosa si parlerà - Guerra in Ucraina, Macron e Zelensky si incontreranno lunedì 17 novembre 2025 in quel di Parigi: ecco di cosa si parlerà Lunedì prossimo, 17 novembre 2025, si terrà un incontro in Francia fra il ... ilsussidiario.net

Jingle Bells Europe: Macron & Ursula Play, Zelensky Collects Donations ?

Riunione video tra Zelensky e i leader europei alla vigilia dell'incontro a Mar-a-Lago. Macron: «Putin vuole proseguire la guerra» - facebook.com facebook

Mosca boccia l'incontro diretto con Usa e Ucraina. Ma forse Putin vedrà Macron x.com

