La città ora attende Urbino in Gioco edizione 2026

Urbino si prepara ad accogliere l’undicesima edizione di “Urbino in Gioco”. La manifestazione, organizzata dal Club IDDU in collaborazione con il Comune e la Pro Loco, si terrà dal 5 al 7 giugno. Quest’anno, il festival porta nuove attività e iniziative per coinvolgere cittadini e visitatori, tra giochi tradizionali e laboratori creativi. La città attende con entusiasmo l’arrivo di questa grande festa dedicata al divertimento e alla cultura.

"Urbino in Gioco" sta scaldando i motori. Il festival annuale curato dal Club IDDU assieme al Comune e alla Pro Loco, che quest’anno arriva alla undicesima edizione, è pronto ad animare la città dal 5 al 7 giugno. Nato come evento legato alla Giornata Mondiale del Gioco, che ricorre il 28 maggio, a Urbino è ormai una tradizione che attira amanti delle attività ludiche di ogni età e da ogni dove. "Siamo già partiti con due contest – spiega il direttore artistico e creatore di giochi Alessio Spalluto –: dopo il successo dell’anno scorso, torna il progetto Libro-game in classe, coordinato da Sara Dorsi e in collaborazione con il Comune di Modena, che vede le classi delle scuole italiane cimentarsi nella scrittura di un racconto a bivi".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

