La città attende la Straverona 2026 | aperte le iscrizioni per l' appuntamento primaverile

Verona apre le iscrizioni per la Straverona 2026, che si terrà il 17 maggio. L’evento richiama ogni anno centinaia di runner e appassionati, portando in strada migliaia di persone. Le iscrizioni sono già disponibili online e si registrano molte adesioni da parte di atleti di diverse età. La manifestazione coinvolge anche famiglie e gruppi, creando un’atmosfera di festa e solidarietà. La città si prepara a vivere un’altra giornata di sport, con il percorso che attraversa i quartieri storici.

La nuova edizione della manifestazione avrà luogo nel weekend tra il 16 e il 17 maggio, con diversi percorsi adatti ai più giovani, alle famiglie e ai runner più o meno esperti Verona si prepara a vivere una nuova, grande giornata di sport e partecipazione. Domenica 17 maggio torna Straverona, l’evento che da sempre accompagna la primavera veronese trasformando le strade della città in un percorso condiviso di energia, entusiasmo e inclusione. Un appuntamento capace di unire podisti, camminatori, famiglie e appassionati di ogni età, reso possibile dalla collaborazione tra Associazione Straverona A.🔗 Leggi su Veronasera.it Trento Half Marathon e 10K Città del Concilio, aperte le iscrizioniCon le iscrizioni aperte, i runner possono già prepararsi per il grande appuntamento di settembre. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il numero 17 agita Catanzaro: tra superstizione e politica la città attende le firme decisive; Coesione sociale, con TDM International un laboratorio fotografico per imparare a raccontare la propria città; Camerino attende già Pellizzari, nel ricordo di Scarponi; Arzano, sfiduciata la sindaca Aruta, si attende la nomina del commissario. Carnevale a Latina, domenica di festa nel centro città. Attesa per la sfilata dei carriIn tantissimi per le vie del centro anche per ammirare l’esposizione di mezzi iconici del cinema e della televisione. Martedì grasso l’evento più atteso con il corteo dei giganti di cartapesta ... latinatoday.it Città 30, Bignami attende il Tar: Ma la rotta è tracciataBologna, 18 luglio 2025 – Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera: lei era viceministro ai Trasporti quando il Mit si costituì nel ricorso presentato da due tassisti contro la Città 30, che il ... ilrestodelcarlino.it PROMO SAN VALENTINO 2026 Corri insieme a chi ami nella 43ª edizione della Straverona! Dal 10 al 14 febbraio, approfitta della promo speciale: iscriviti in coppia e pagate solo 14€ a persona sulla quota con T-Shirt ufficiale inclusa! Per attivare l’o facebook