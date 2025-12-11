Sicilia Express a Natale 2025 corse raddoppiate a prezzi low cost | le nuove date e i costi dei biglietti

Il “Sicilia Express” potenzia le sue corse per il Natale 2025, offrendo un servizio raddoppiato a tariffe low cost. Questa iniziativa mira a facilitare i viaggi dei siciliani residenti al Nord, offrendo un’alternativa conveniente e comoda ai costosi voli natalizi. Di seguito le nuove date e i prezzi dei biglietti.

