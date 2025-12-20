Alcune immagini satellitari analizzate dal National Institute for Basic Policy Research (NIPPR) confermerebbero lavori in corso presso un importante cantiere navale nel nord-est della Cina. L'istituto giapponese ritiene che le suddette diapositive siano state scattate presso il cantiere navale di Dalian, nella provincia di Liaoning, e suggerirebbero che Pechino starebbe costruendo una portaerei a propulsione nucleare. Le caratteristiche visibili nelle foto, infatti, sono compatibili con quelle tipiche di una nave nucleare, e non con quelle delle precedenti portaerei cinesi, che utilizzano motori convenzionali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Sta costruendo una portaerei a propulsione nucleare": le immagini satellitari che incastarno la Cina

Leggi anche: "La prossima portaerei cinese sarà nucleare": cosa svelano le immagini satellitari

Leggi anche: "Quarta portaerei cinese in arrivo": cosa svelano le immagini satellitari

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sta costruendo una portaerei a propulsione nucleare: le immagini satellitari che incastarno la Cina.

"Sta costruendo una portaerei a propulsione nucleare": le immagini satellitari che incastarno la Cina - Immagini satellitari analizzate dal NIPPR suggeriscono che la Cina stia costruendo una portaerei a propulsione nucleare presso il cantiere di Dalian ... msn.com