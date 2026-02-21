La casa natale di Hitler diventa una stazione di polizia scoppia la polemica in Austria

La trasformazione della casa natale di Hitler in una stazione di polizia ha suscitato proteste in Austria. Molti cittadini criticano l’uso dell’edificio, considerandolo un simbolo problematico. Le autorità hanno deciso di convertire il sito per motivi di sicurezza e gestione del territorio. Nei quartieri vicini si registrano tensioni e discussioni accese tra residenti e rappresentanti istituzionali. La vicenda continua a dividere l’opinione pubblica e a generare dibattiti.

© Quotidiano.net - La casa natale di Hitler diventa una stazione di polizia, scoppia la polemica in Austria

Roma, 21 febbraio 2026 - La casa natale di Adolf Hitler diventerà una stazione di polizia. La notizia però ha dato vita a una polemica in Austria. Nel 2016 il governo era intervenuto confiscando l’edificio, ormai fatiscente, che si trova a Braunau am Inn, al confine con la Germania, per evitare che continuasse ad essere luogo di culto per gli estremisti di destra. Fino l’anno scorso ancora strade coi nomi di gerarchi nazisti. L’Austria inoltre, già accusata di non aver assunto pienamente la responsabilità dell'Olocausto sebbene fosse stata annessa alla Germania nel ‘38, solo l’anno scorso aveva con colpevole ritardo ribattezzato due strade sempre di Braunau am Inn che portavano ancora i nomi di gerarchi nazisti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Leggi anche: Recita di Natale e laicità, Gesù cancellato dalla canzone Jingle Bells: scoppia la polemica Verona, la casa di Giulietta diventa a pagamento: è polemicaA partire dal 6 dicembre e fino al 6 gennaio, l'accesso alla casa di Giulietta a Verona diventa a pagamento, con un biglietto di 12 euro. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Pieve di Soligo. Visitabile la casa natale di Andrea Zanzotto; Il Presidente Mattarella alle celebrazioni per il centenario del conferimento del Premio Nobel a Grazia Deledda; cultura - Cultura; Natale in casa Tosio: vivi una notte al museo a Brescia. La casa natale di Hitler diventa un commissariato. Polemiche in AustriaAGI - Sta provocando polemiche in Austria la decisione di trasformare la casa natale di Adolf Hitler a Braunau am Inn, al confine con la Germania, in una stazione di polizia. Il governo aveva approvat ... msn.com La casa di Hitler in Austria diventa una stazione di poliziaLa trasformazione della casa natale di Hitler in una stazione di polizia ha suscitato emozioni contrastanti nella sua citta' natale austriaca. 'E' ... notizie.tiscali.it Trump è un fascista. Con lui il Ku Klux Klan - cioè il fascismo made in USA che ispirò Hitler - ha conquistato la Casa Bianca. Ricordo che in Italia da decenni abbiamo in parlamento e al governo un partito esplicitamente razzista espressione degli imprenditori - facebook.com facebook “Non sono stati Hitler o Himmler a deportarmi, picchiarmi, ad uccidere i miei familiari. Furono il lattaio, il vicino di casa, il calzolaio, il dottore, a cui fu data un'uniforme e credettero di essere la razza superiore.” -- Karl Stojka, sopravvissuto ad Auschwitz #Memori x.com