Recita di Natale e laicità Gesù cancellato dalla canzone Jingle Bells | scoppia la polemica

Quando si parla di Natale nelle scuole, in genere, la prima cosa che viene in mente è il coinvolgimento dei bambini nella realizzazione delle decorazioni, nell'allestimento del presepe e nella messa in scena delle tipiche recite che precedono il periodo delle festività: negli ultimi anni, tuttavia, si sono moltiplicati i casi in cui queste tradizioni sono state messe in discussione in nome dell'inclusività, e non fa eccezione quanto accaduto a Magliano, in provincia di Grosseto. Le maestre di una scuola primaria hanno deciso di eliminare la parola " Gesù " dal testo della canzone che i bimbi canteranno in occasione della recita, nonostante per le tradizioni religiose del nostro Paese il 25 dicembre si celebri la sua nascita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

