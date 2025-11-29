Recita di Natale e laicità Gesù cancellato dalla canzone Jingle Bells | scoppia la polemica
Quando si parla di Natale nelle scuole, in genere, la prima cosa che viene in mente è il coinvolgimento dei bambini nella realizzazione delle decorazioni, nell'allestimento del presepe e nella messa in scena delle tipiche recite che precedono il periodo delle festività: negli ultimi anni, tuttavia, si sono moltiplicati i casi in cui queste tradizioni sono state messe in discussione in nome dell'inclusività, e non fa eccezione quanto accaduto a Magliano, in provincia di Grosseto. Le maestre di una scuola primaria hanno deciso di eliminare la parola " Gesù " dal testo della canzone che i bimbi canteranno in occasione della recita, nonostante per le tradizioni religiose del nostro Paese il 25 dicembre si celebri la sua nascita.
A Magliano, in Toscana, hanno cancellato ogni riferimento a Gesù dalla recita di Natale per "non offendere nessuno". È questo il futuro che vuole la sinistra: un Natale svuotato, senza radici, senza identità. Laicità non significa censurare le nostre tradizioni.
Gaiarine.«Recita di Natale senza Gesù». Un gruppo di genitori: «Sbeffeggiata la religione». Ma il sindaco sta con le maestre - L'imprenditore Piovesana raccoglie il malcontento di alcuni papà e mamme e scrive una lettera alle insegnanti della scuola elementare
Vietata recita di Natale a bambini dell'asilo: caos Ancona/ "Offende i non cattolici" - Bufera a Moie, provincia di Ancona: vietata la recita di Natale ai bambini dell'asilo Gianni Rodari di via Torino.
Graffignano, niente recita di Natale né inaugurazione della scuola. Polemica tra Comune e opposizione - A Graffignano impazza la polemica sul rinvio del taglio del nastro alla Dante Alighieri.