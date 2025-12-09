Verona la casa di Giulietta diventa a pagamento | è polemica

A partire dal 6 dicembre e fino al 6 gennaio, l'accesso alla casa di Giulietta a Verona diventa a pagamento, con un biglietto di 12 euro. La decisione ha suscitato polemiche tra visitatori e cittadini, poiché fino a pochi giorni fa l’ingresso era gratuito. La modifica ha generato discussioni sulla gestione e il valore di un simbolo iconico della città.

Da sabato 6 dicembre al prossimo 6 gennaio, per accedere al giardino con il famoso balcone e la statua si dovrà acquistare un biglietto al costo di 12 euro, una cifra spropositata se si pensa che, fino a pochi giorni fa, l’ingresso era gratuito. Esplode la polemica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Verona, la casa di Giulietta diventa a pagamento: è polemica

