La farmacia riapre nei locali provvisori
La farmacia comunale di Matelica riapre domani, giovedì 9 febbraio 2026, in un nuovo locale temporaneo. La sede si trova in viale Martiri della Libertà 65, a pochi metri dalla posizione abituale in viale Martiri della Libertà 61. La chiusura temporanea si conclude e i cittadini potranno tornare a fare affidamento sulla farmacia come prima.
La farmacia comunale di Matelica riaprirà domani, giovedì 9 febbraio 2026, in una sede provvisoria situata in viale Martiri della Libertà 65, a pochi passi dalla sua ubicazione abituale in viale Martiri della Libertà 61. Questo trasferimento, sebbene temporaneo, è una risposta diretta alla necessità di eseguire importanti lavori di ristrutturazione all'interno della struttura originale, garantendo però la continuità del servizio essenziale alla comunità matelicese. L'annuncio, giunto nella mattinata odierna, ha portato un sospiro di sollievo tra i residenti, che temevano un'interruzione prolungata dell'attività farmaceutica.
