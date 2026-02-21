Klaebo nella leggenda | sei ori nella stessa edizioni dei Giochi olimpici invernali nessuno come lui

Johannes Høsflot Klaebo ha conquistato sei medaglie d’oro alle Olimpiadi invernali, stabilendo un nuovo record. La causa di questa impresa sta nella sua abilità nel fondo, che gli permette di dominare le gare di sci di fondo. Nessuno, prima di lui, era riuscito a vincere così tante medaglie nello stesso evento olimpico. La sua performance rimane impressa come una delle più grandi nella storia dello sci. Klaebo si prepara ora a chiudere questa straordinaria edizione olimpica.

Johannes Høsflot Klaebo è il primo atleta delle Olimpiadi invernali a vincere ben sei medaglie d’oro nella stessa edizione superando il record del pattinatore di velocità statunitense, Eric Heiden, che di medaglie d’oro ne aveva vinte cinque nel 1980. I sei ori da record. Klaebo aggiunge il suo oro nei 50 km di sci di fondo allo skiathlon, alla staffetta 4x7,5 km maschile, alla 10 km stile libero maschile, alla sprint classica maschile e alla sprint a squadre stile libero maschile. Nato il 22 ottobre 1996 a Oslo, nella 50 km “l'alieno” ha fatto la differenza nell’ultimo giro staccando nettamente il connazionale Martin Løwstrøm Nyenget. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

