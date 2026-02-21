Tina la mascotte dei Giochi Olimpici invernali cade nella neve e diventa virale nei negozi è soldout

Tina, la mascotte delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, ha attirato l’attenzione dopo essere caduta nella neve durante una sfilata. Il video, che mostra Tina inciampare e tentare di rialzarsi, ha rapidamente fatto il giro dei social, raccogliendo migliaia di condivisioni. La scena ha anche causato il sold out nelle principali boutique che vendono gadget ufficiali. La mascotte continua a far parlare di sé tra gli appassionati di sport e tifosi.

C’è un video che nelle ultime ore ha conquistato migliaia di condivisioni su Instagram, TikTok e X: quello di Tina, la mascotte ufficiale delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, che, vestita nel suo grande costume bianco, cade e fa fatica a rialzarsi. Un momento involontario, genuino, irresistibile di cui il web si è innamorato subito, senza risparmiare però commenti sulla persona all’interno del pupazzo e su quanto siano duri questi giorni di superlavoro per tutti i figuranti. Del resto, i performer in costume vengono selezionati attraverso agenzie di intrattenimento specializzate o team interni al comitato organizzatore e sono ben consci che la loro identità resterà segreta.🔗 Leggi su Cultweb.it

