Kaspar Capparoni | La fine del mio primo matrimonio è stata terribile non potevo avvicinarmi ai miei figli

Kaspar Capparoni si racconta in un'intervista dove svela anche un lato inedito di sé, parlando del difficile rapporto con suo padre, della fine del suo primo matrimonio ma anche dell'amore per i suoi figli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Gigi: “È stato terribile dire ai miei figli che mio padre non c’era più. Rimpianti sul lavoro? Il no a Step”Gigi ha ricordato il momento più difficile della sua vita, quando ha dovuto dire ai figli che il nonno non c’era più.

Leggi anche: Macaulay Culkin: “Mio padre non era una brava persona, penso mi odiasse. Ai miei figli do ciò che non ho avuto”

