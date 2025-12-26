Macaulay Culkin racconta il legame con i figli avuti dalla compagna, Brenda Song, paragonandolo al rapporto con suo padre, da lui definito "un mostro". Tra loro non ci sono più rapporti da trent'anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: “I miei bambini non hanno idea che sono io proprio quel Kevin”: Macaulay Culkin rivela cosa unisce i figli e “Mamma Ho Perso l’aereo”

Leggi anche: I figli di Macaulay Culkin guardano Mamma ho perso l’aereo con lui ma non sanno che è Kevin

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Macaulay Culkin sulla paternità: «Sono cresciuto con un padre violento, oggi cerco di essere il genitore che non ho avuto. Ai miei figli dico ogni giorno che sono orgoglioso di loro»; Macaulay Culkin dopo Mamma ho perso l'aereo: tutto l’amore per la (quasi) moglie Brenda e i figli; La magia del Natale: I figli di Macaulay Culkin non sanno che lui è il Kevin di «Mamma, ho perso l'aereo» |; “Non mi ha mai fatto del male”: Macaulay Culkin difende Michael Jackson.

Macaulay Culkin: “Mio padre non era una brava persona, penso mi odiasse. Ai miei figli do ciò che non ho avuto” - Macaulay Culkin racconta il legame con i figli avuti dalla compagna, Brenda Song, paragonandolo al rapporto con suo padre, da lui definito "un mostro" ... fanpage.it