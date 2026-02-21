Vaciago | L’innocente Kalulu non può giocare il simulatore e ‘bullo’ Bastoni sì Il sistema calcio è uno scarabocchio

Vaciago denuncia un problema evidente nel calcio italiano: Kalulu, ritenuto innocente, viene escluso dalla partita, mentre Bastoni, accusato di simulazione e comportamento aggressivo, può scendere in campo. La decisione si basa su un sistema che, secondo il commentatore, favorisce certe scelte arbitrarie e penalizza altri. La differenza di trattamento tra i giocatori solleva dubbi sulla coerenza delle regole e sul modo in cui vengono applicate. La questione rimane aperta, lasciando un interrogativo sulla giustizia sportiva.

La riflessione del giornalista. L'editoriale di Guido Vaciago su Tuttosport è un atto d'accusa durissimo contro un sistema che, nel tentativo di proteggere i propri protocolli, finisce per soffocare il buon senso. Il " caso Kalulu " viene sviscerato non solo come un errore di campo, ma come la fotografia nitida di un calcio italiano rimasto al palo. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Lo "scarabocchio" del sistema. Vaciago apre con un riassunto che mette a nudo l'assurdità della situazione: « Quindi, riassumiamo: Kalulu, l'unico che non ha combinato niente di male, oggi non può giocare; Bastoni, che ha simulato e poi si è bullato della cosa esultando, oggi gioca regolarmente; La Penna.

