Vaciago | L’innocente Kalulu non può giocare il simulatore e ‘bullo’ Bastoni sì Il sistema calcio è uno scarabocchio
Vaciago denuncia un problema evidente nel calcio italiano: Kalulu, ritenuto innocente, viene escluso dalla partita, mentre Bastoni, accusato di simulazione e comportamento aggressivo, può scendere in campo. La decisione si basa su un sistema che, secondo il commentatore, favorisce certe scelte arbitrarie e penalizza altri. La differenza di trattamento tra i giocatori solleva dubbi sulla coerenza delle regole e sul modo in cui vengono applicate. La questione rimane aperta, lasciando un interrogativo sulla giustizia sportiva.
. La riflessione del giornalista. L’editoriale di Guido Vaciago su Tuttosport è un atto d’accusa durissimo contro un sistema che, nel tentativo di proteggere i propri protocolli, finisce per soffocare il buon senso. Il “ caso Kalulu ” viene sviscerato non solo come un errore di campo, ma come la fotografia nitida di un calcio italiano rimasto al palo. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Lo “scarabocchio” del sistema. Vaciago apre con un riassunto che mette a nudo l’assurdità della situazione: « Quindi, riassumiamo: Kalulu, l’unico che non ha combinato niente di male, oggi non può giocare; Bastoni, che ha simulato e poi si è bullato della cosa esultando, oggi gioca regolarmente; La Penna.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Abisso culturale tra calcio e Olimpiadi: Malagò critica il confronto Kalulu-BastoniGiovanni Malagò ha criticato il confronto tra Kalulu e Bastoni, accusando il calcio di ignorare le regole per favorire le proprie narrazioni.
Il calcio italiano è assurdo anche al Fantacalcio. Bastoni 6, Kalulu 5 (meno 1): l’ingiustizia è pure virtualeIl nome Bastoni torna al centro delle polemiche dopo la sua valutazione di 6 al Fantacalcio, un punteggio che ha scatenato commenti duri sui social.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Vaciago: L'esultanza di Bastoni al rosso di Kalulu non ce la meritavamo. Ma perché La Penna?Nel corso del suo fondo per l'edizione odierna di Tuttosport, il direttore del quotidiano Guido Vaciago ha commentato l'espulsione di Kalulu. tuttomercatoweb.com
L’esultanza di Bastoni dopo l’inganno è meschina e diseducativa (Vaciago)Il direttore di Tuttosport si scaglia contro Bastoni: meschino e diseducativo ingannare l'arbitro e poi esultare ... ilnapolista.it
