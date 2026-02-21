Kabel ecco il derbissimo Sotto rete c’è Firenze

La Kabel Volley Prato si prepara a sfidare il Firenze Volley domani alle 18 nella palestra dell’istituto Keynes. La partita si gioca in un momento cruciale del campionato, con le due squadre separate da soli quattro punti in classifica. Firenze occupa attualmente il terzo posto, mentre Prato si trova al quarto. Gli arbitri De Rosa e Cellai dirigeranno il match, che promette molta intensità tra le due formazioni.

E’ tempo di big match. Domani alle 18 (palestra dell’istituto Keynes, arbitri De Rosa e Cellai) la Kabel Volley Prato affronta il Firenze Volley: è una sfida fra la terza (Firenze) e la quarta (Prato) forza del campionato, separate da 4 lunghezze. Gara niente affatto banale per la formazione di Novelli, che sfiderà i fiorentini in un match con in palio tre punti importanti per la post season. Prato arriva a questa partita dopo la bellissima vittoria in casa del Firenze Ovest. In casa pratese si respira il giusto entusiasmo e la squadra è in cerca di conferme. Firenze arriva al Keynes con il vento in poppa del successo nella sfida al vertice contro il Torretta Livorno.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

