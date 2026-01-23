La Kabel di Serie D si conferma stabile al quarto posto, grazie a una crescita costante. La pausa del torneo, che sospende le gare per due settimane, permette alla squadra di consolidare la posizione in classifica. Per il momento, il sorriso è assicurato per il Prato, che continua a mostrare progressi e solidità nel campionato.

Quarto posto e crescita costante. La pausa del torneo di Serie D maschile congela la classifica per due settimane e per Prato sono solo sorrisi. Il giovanissimo gruppo allenato da Beatrice Beconi, complice il successo nel derby di sabato scorso contro i cugini del Volley Vaiano Vintage per 3-1, è infatti adesso al quarto posto in classifica. Un risultato parziale straordinario, frutto di una risalita costante, dopo le difficoltà di inizio torneo, e che fa sognare una seconda parte di torneo ricca di soddisfazioni. "È un buon periodo per noi, veniamo da diversi risultati utili consecutivi. Abbiamo faticato un po’ ad ingranare all’inizio perché il gruppo doveva trovare il suo amalgama – commenta l’allenatrice, Beatrice Beconi -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sorride anche la Kabel di serie D. Sotto rete consolida il quarto posto

Leggi anche: Ariete batte anche la sfortuna. Sorride la Kabel di slancio

Leggi anche: Kabel sotto rete per crescere ancora

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

OPPO A1K (HP KABEL DATA) Ram 2GB/32GB Kamera Bening Minus Lecet Pake 450rb Nego Majalengka Kota - facebook.com facebook