Vinto il derbissimo Firenze al tappeto

L'Unione Rugby Firenze ha conquistato la vittoria contro i Cavalieri nel derby, portando a casa il risultato grazie a una meta di Pesci al 41’ e a un'altra di Coppola. La partita si è giocata davanti a un pubblico appassionato e ha visto i giocatori di Firenze dominare sul campo, lasciando i rivali a corto di energie. La squadra fiorentina ha mantenuto alta la concentrazione, sfruttando al meglio le occasioni create durante il secondo tempo. Lo Gaglio P. ha preso il posto di Cervellati al 60’, mentre Di Puccio e Cherici O. hanno dato il loro contributo durante tutto l'incontro.

Firenze 5 Cavalieri 14 UNIONE RUGBY FIRENZE: Pesci (41' Coppola); Lo Gaglio P. (60' Cervellati), Di Puccio, Cherici O., Lo Gaglio F. (60' Grignano C.); Menon (c), Biagini; Baggiani, Fioravanti (60' Ardori), Touires; Formigli (50' Malevolti), Savia; Trechas (25' Bonaccorsi), Bonanni (25' Kapaj), Vicerdini (60' Bob) All.: Lo Valvo. CAVALIERI UNION: Castellani; Fondi, Nistri, Marzucchi, Cella; Puglia (58' Dabizzi), Renzoni (58' Bencini); Facchini, Dalla Porta (62' Trivilino), Righini; Casciello (62' Tizzi), Mardegan (72' Attucci); Giagnoni (55' Dardi), Di Leo (55' Sansone), Rudalli (55' Calizzano) All.