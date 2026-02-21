Juventus sprofonda contro il Como
La Juventus perde 0-2 contro il Como, una sconfitta che deriva da una serie di errori difensivi e dalla mancanza di reattività. La squadra bianconera subisce due gol nel primo tempo e fatica a reagire, confermando un febbraio difficile con quattro sconfitte consecutive in tutte le competizioni. I tifosi assistono a una prestazione deludente, mentre il Como conquista tre punti importanti in trasferta. La situazione in casa Juventus si fa complicata.
Un’altra batosta per la Juventus, che crolla in casa contro il Como per 0-2 e chiude un febbraio da incubo con quattro sconfitte nelle ultime quattro partite ufficiali (tra Serie A e Champions League). Allo Allianz Stadium, davanti a un pubblico sempre più deluso, i bianconeri subiscono una lezione tattica L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
La Lazio sprofonda: il Como vince 3-0 all'OlimpicoLa Lazio perde 3-0 contro il Como all'Olimpico, proseguendo un periodo difficile in casa, dove non vince dal novembre scorso.
Troppa Juventus, il Parma sprofonda al TardiniLa Juventus parte forte e mette subito sotto pressione il Parma al Tardini.
JUVENTUS SCONFITTA DAL COMO #calcio #shorts
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La Juventus sprofonda, i tifosi perdono la pazienza: fischi assordanti dopo la sconfitta contro il Como; Così no, Galagoal, Allarme totale: il disastro della Juve a Istanbul sui giornali; La Samb perde ancora e sprofonda nei playout; Champions: Juve travolta dal Galatasaray, Atalanta battuta a Dortmund.
Juventus, ma dove vai: altro disastro anche contro il ComoLa Juventus prosegue il suo momento no cadendo in casa contro il Como. Oltre alla sconfitta, ennesima prestazione deludente dei bianconeri. europacalcio.it
Juve, mai così male dopo la 26ª giornata negli ultimi 15 anni: bisogna tornare alla squadra di DelneriIl dato clamoroso figlio dell'avvio di stagione e del recente momento di grande difficoltà ... msn.com
Il dato clamoroso che accompagna il post partita di Juve-Como Come riportato da Opta, in questa stagione di Serie A la Juventus ha subito gol al primo tiro in porta in 13 occasioni sui 25 gol subiti totali. Nelle interviste post gara, Spalletti ne ha parlat - facebook.com facebook
Sprofondo Juve, apoteosi Como. Fabregas (senza Paz) condanna Spalletti al terzo ko consecutivo in 6 giorni. Ora i lombardi assaporano l'aria della Champions, i bianconeri travolti dai fischi. #JuventusComo x.com