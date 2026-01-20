La Lazio perde 3-0 contro il Como all'Olimpico, proseguendo un periodo difficile in casa, dove non vince dal novembre scorso. La squadra affronta un momento complicato, con una prestazione che evidenzia le difficoltà attuali e la necessità di trovare rinnovata fiducia e stabilità. Un risultato che segna un passo indietro in una stagione caratterizzata da alti e bassi per i biancocelesti.

Altro che Europa, la Lazio scivola ancora in casa dove non vince dal 23 novembre, subisce un'altra lezione di calcio dal Como. Finisce 0-3, come all'andata dominio totale dei giovani di Fabregas, un altro pianeta rispetto a una squadra stanca e demotivata. Posizione di classifica mediocre, una sorta di limbo imposto da una condotta societaria scellerata. Il presidente Lotito sotto accusa è chiamato a correre ai ripari con un paio di interventi sul mercato per rinforzare il gruppo. Servirà a poco perché la frattura col pubblico è insanabile ma almeno eviterà guai peggiori in una stagione da tutti contro tutti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La Lazio sprofonda: il Como vince 3-0 all'Olimpico

