Troppa Juventus il Parma sprofonda al Tardini

La Juventus parte forte e mette subito sotto pressione il Parma al Tardini. I bianconeri dominano il gioco fin dai primi minuti, lasciando gli avversari sulla difensiva. I padroni di casa faticano a reagire e si trovano costretti a difendersi, mentre la Juventus cerca di sfruttare ogni occasione per segnare. La partita si mette subito in salita per il Parma, che fatica a trovare il ritmo giusto contro una squadra così decisa.

Finisce 4-1 per i bianconeri, con i crociati demoliti dai bianconeri. Segnano Bremer (15' e 55'), McKennie (36') e David (64'). Inutile l'autogol di Cambiaso sullo 0-2 (51'). Annullato un gol a Openda, unica nota positiva Strefezza in tribuna Troppa Juventus per un Parma morbido morbido. Tenerissima, la squadra di Cuesta è stata affettata a destra in maniera sistematica. Tre dei quattro gol incassati (e sono otto in due domeniche: dov’è finita la solidità?) provengono dalla zona di Valeri, lasciata a Conceicao che l’ha arata con la complicità di Kalulu e per gentile concessione di un Parma troppo brutto per essere vero.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Il match tra Parma e Juventus del 1° febbraio rappresenta un momento chiave per la classifica della squadra bianconera.

La Juventus si impone con forza al Tardini e batte il Parma 4-1.

Quattro gol per il quarto posto: troppa Juventus per il Parma, Spalletti domina al TardiniQuattro gol per il quarto posto (temporaneo). Quattro gol che confermano l'ottimo stato di forma della Juventus, che con Spalletti è diventata. tuttomercatoweb.com

Juventus show a Parma: vittoria convincente e corsa Champions apertaJuventus show a Parma: vittoria convincente e corsa Champions aperta La Juventus prova a dare continuità alla prestazione contro il Napoli e conquista punti pesanti a Parma, fondamentali ... tuttojuve.com

La Juventus crea troppo poco in casa del Monaco e non trova la vittoria nell'ultima giornata della League Phase di Champions. Il successo in ogni caso non sarebbe bastato alla squadra di Spalletti per la qualificazione diretta agli ottavi di finale a causa della x.com