Troppa Juventus il Parma sprofonda al Tardini

1 feb 2026

La Juventus parte forte e mette subito sotto pressione il Parma al Tardini. I bianconeri dominano il gioco fin dai primi minuti, lasciando gli avversari sulla difensiva. I padroni di casa faticano a reagire e si trovano costretti a difendersi, mentre la Juventus cerca di sfruttare ogni occasione per segnare. La partita si mette subito in salita per il Parma, che fatica a trovare il ritmo giusto contro una squadra così decisa.

Finisce 4-1 per i bianconeri, con i crociati demoliti dai bianconeri. Segnano Bremer (15' e 55'), McKennie (36') e David (64'). Inutile l'autogol di Cambiaso sullo 0-2 (51'). Annullato un gol a Openda, unica nota positiva Strefezza in tribuna Troppa Juventus per un Parma morbido morbido. Tenerissima, la squadra di Cuesta è stata affettata a destra in maniera sistematica. Tre dei quattro gol incassati (e sono otto in due domeniche: dov’è finita la solidità?) provengono dalla zona di Valeri, lasciata a Conceicao che l’ha arata con la complicità di Kalulu e per gentile concessione di un Parma troppo brutto per essere vero.🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

Parma-Juventus, febbre da podio: dopo il tris al Napoli, la Juventus cerca il sorpasso al Tardini

Il match tra Parma e Juventus del 1° febbraio rappresenta un momento chiave per la classifica della squadra bianconera.

Parma-Juventus 1-4: dominio bianconero al Tardini

La Juventus si impone con forza al Tardini e batte il Parma 4-1.

