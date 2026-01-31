Juve i convocati per il Parma | out Milik Vlahovic e Rugani

La Juventus ha annunciato i convocati per la partita di domenica contro il Parma al Tardini. Spalletti ha scelto 22 giocatori, ma tra i nomi spiccano le assenze di Milik, Vlahovic e Rugani, che non saranno in campo. La squadra si prepara alla sfida senza alcune delle sue punte più forti, puntando sul resto del gruppo per ottenere i tre punti. La partita è in programma alle 20.45.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.