Juve i convocati per il Parma | out Milik Vlahovic e Rugani
La Juventus ha annunciato i convocati per la partita di domenica contro il Parma al Tardini. Spalletti ha scelto 22 giocatori, ma tra i nomi spiccano le assenze di Milik, Vlahovic e Rugani, che non saranno in campo. La squadra si prepara alla sfida senza alcune delle sue punte più forti, puntando sul resto del gruppo per ottenere i tre punti. La partita è in programma alle 20.45.
Sono 22 i giocatori convocati da Luciano Spalletti per la sfida tra Juventus e Parma, in programma domani alle 20.45. Nessuna novità a livello di rientri e infortuni rispetto a settimana scorsa per i bianconeri. Gli indisponibili sono tre: si tratta di Dusan Vlahovic, Daniele Rugani e Arkadiusz Milik. Andiamo ora a scoprire tutti i giocatori inseriti nella lista dei convocati della Juve in vista della sfida del Tardini. Di Gregorio, Perin, Pinsoglio; Bremer, Cabal, Cambiaso, Gatti, Joao Mario, Kalulu, Kelly; Adzic, Koopmeiners, Kostic, Locatelli, McKennie, Miretti, Thuram, Conceicao, David, Openda, Yildiz, Zhegrova. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondimenti su Juve Parma
Convocati Juve per la Roma, ufficiale il ritorno di Milik: la decisione finale su Cabal e Rugani. In 4 assenti, la lista completa
Juve Roma, i convocati bianconeri per la sfida di Serie A: ecco la decisione su Milik, Cabal e Rugani. Cinque assenti, la lista
Ultime notizie su Juve Parma
Argomenti discussi: UCL | I convocati per Monaco-Juventus; Juventus, i convocati per il Napoli: out Pinsoglio, prima chiamata per Huli; Juve, i convocati di Spalletti per Monaco: cosa cambia dopo il tris al Napoli; Come gioca il Napoli contro la Juventus: probabile formazione, i giocatori a disposizione e gli assenti.
Juve, i convocati di Spalletti per Monaco: cosa cambia dopo il tris al NapoliLa Juve ha effettuato il suo allenamento alla Continassa prima di prendere il volo verso Monaco dove, nella serata di domani mercoledì 28 gennaio, giocherà l'ultima giornata della League Phase della C ... msn.com
Juventus-Napoli, i convocati di Spalletti: quattro le assenze, prima chiamata per HuliBig match oggi alle 18 all'Allianz Stadium. La Juventus ospiterà il Napoli per cercare punti per rientrare immediatamente in corsa per le. tuttomercatoweb.com
Convocati #Juve per il Parma La lista completa x.com
La conferenza stampa della vigilia del tecnico rossoblù: «Undici iniziali gli stessi delle vittorie con Juve e Fiorentina». Albarracín tra i convocati - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.