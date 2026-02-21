Juventus-Como sabato 21 febbraio 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Difese poco solide

La Juventus affronta il Como sabato 21 febbraio 2026 alle 15:00, dopo una settimana difficile segnata da due sconfitte pesanti. La squadra ha subito diversi gol, evidenziando problemi nella fase difensiva. I tifosi si aspettano una reazione convincente in campo, con le formazioni ufficiali pronte a scendere in campo. La gara mette in palio punti fondamentali per risollevare il morale e rafforzare la posizione in classifica.

La Juventus spera di mettersi alle spalle una settimana da incubo dopo la sconfitta nel derby d’Italia con l’Inter e il 5-2 rimediato dal Galatasaray in Champions League. L’avversario dei bianconeri è però dei più ostici perché si tratta del Como, che è in corsa per un piazzamento europeo e non regalerà nulla. La Vecchia. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Juventus-Como (sabato 21 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici. Difese poco solideLa Juventus ha subito due sconfitte pesanti questa settimana, tra cui il derby d’Italia contro l’Inter e il match di Champions League contro il Galatasaray, conclusosi con un punteggio di 5-2.

Juventus-Como (sabato 21 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiLa Juventus affronta il Como sabato 21 febbraio 2026 alle 15:00, dopo una settimana difficile segnata dalla sconfitta nel derby contro l’Inter e dal ko in Champions contro il Galatasaray, in cui ha subito cinque gol.

