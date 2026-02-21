Juventus-Como sabato 21 febbraio 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Difese poco solide
La Juventus affronta il Como sabato 21 febbraio 2026 alle 15:00, dopo una settimana difficile segnata da due sconfitte pesanti. La squadra ha subito diversi gol, evidenziando problemi nella fase difensiva. I tifosi si aspettano una reazione convincente in campo, con le formazioni ufficiali pronte a scendere in campo. La gara mette in palio punti fondamentali per risollevare il morale e rafforzare la posizione in classifica.
La Juventus spera di mettersi alle spalle una settimana da incubo dopo la sconfitta nel derby d'Italia con l'Inter e il 5-2 rimediato dal Galatasaray in Champions League. L'avversario dei bianconeri è però dei più ostici perché si tratta del Como, che è in corsa per un piazzamento europeo e non regalerà nulla.
Juventus-Como (sabato 21 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici. Difese poco solideLa Juventus ha subito due sconfitte pesanti questa settimana, tra cui il derby d’Italia contro l’Inter e il match di Champions League contro il Galatasaray, conclusosi con un punteggio di 5-2.
Juventus-Como (sabato 21 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiLa Juventus affronta il Como sabato 21 febbraio 2026 alle 15:00, dopo una settimana difficile segnata dalla sconfitta nel derby contro l’Inter e dal ko in Champions contro il Galatasaray, in cui ha subito cinque gol.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 21 febbraio 2026: da Juventus-Como a Cagliari-Lazio
Serie A, oggi Juventus-Como - Diretta
Torna in campo la Juventus. Oggi, sabato 21 febbraio, i bianconeri sfidano il Como all'Allianz Arena nella 26esima giornata di Serie A.
Oggi contro il Como la Juventus scenderà in campo con la quarta maglia Non sarà una prima volta per i bianconeri.
Il più giovane giocatore della Juventus convocato per la partita di campionato Serie A Juventus vs Como è Niccolò Rizzo. Seconda convocazione in prima squadra e prima in questa stagione per il giovane difensore italiano.