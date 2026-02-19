Juventus-Como sabato 21 febbraio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

La Juventus affronta il Como sabato 21 febbraio 2026 alle 15:00, dopo una settimana difficile segnata dalla sconfitta nel derby contro l’Inter e dal ko in Champions contro il Galatasaray, in cui ha subito cinque gol. La squadra bianco-neri cerca di reagire e tornare alla vittoria, puntando sulla voglia di riscossa e su alcune assenze importanti. Il match si svolge allo Stadium, dove i tifosi aspettano una reazione convincente da parte dei padroni di casa. La sfida si annuncia aperta e combattuta.

La Juventus spera di mettersi alle spalle una settimana da incubo dopo la sconfitta nel derby d'Italia con l'Inter e il 5-2 rimediato dal Galatasaray in Champions League. L'avversario dei bianconeri è però dei più ostici perché si tratta del Como, che è in corsa per un piazzamento europeo e non regalerà nulla.