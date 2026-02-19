Juventus-Como sabato 21 febbraio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici Difese poco solide
La Juventus ha subito due sconfitte pesanti questa settimana, tra cui il derby d’Italia contro l’Inter e il match di Champions League contro il Galatasaray, conclusosi con un punteggio di 5-2. La squadra si prepara ora alla partita contro il Como, in programma sabato 21 febbraio alle 15.00, cercando di migliorare le difese che hanno mostrato molte carenze. I tifosi sperano in una reazione concreta dalla squadra di fronte a questa sfida.
La Juventus spera di mettersi alle spalle una settimana da incubo dopo la sconfitta nel derby d’Italia con l’Inter e il 5-2 rimediato dal Galatasaray in Champions League. L’avversario dei bianconeri è però dei più ostici perché si tratta del Como, che è in corsa per un piazzamento europeo e non regalerà nulla. La Vecchia. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
Juventus-Como (sabato 21 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiLa Juventus affronta il Como sabato 21 febbraio 2026 alle 15:00, dopo una settimana difficile segnata dalla sconfitta nel derby contro l’Inter e dal ko in Champions contro il Galatasaray, in cui ha subito cinque gol.
Mantova-Sampdoria (sabato 21 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiLa partita tra Mantova e Sampdoria si gioca sabato 21 febbraio alle 15:00, dopo che i liguri hanno vinto sei gare consecutive.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Serie A | Dove vedere Juventus-Como; Juventus-Como: probabili formazioni e statistiche; Juventus-Como: orario e dove vederla in TV e streaming; Juventus-Como: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote.
Juventus-Como: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Juventus-Como di Sabato 21 febbraio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net
Juventus-Como, big match per la corsa all’EuropaJuventus-Como, 26a giornata Serie A: sabato 21 febbraio ore 15 all'Allianz Stadium. Formazioni, precedenti, pronostico e dove vederla in TV su DAZN ... lifestyleblog.it
La probabile formazione di #Spalletti per la partita tra #Juventus e #Como: Di Gregorio; McKennie, Gatti, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Conceicao, David, Yildiz - facebook.com facebook
Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Juventus- #Como x.com