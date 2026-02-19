Juventus-Como sabato 21 febbraio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici Difese poco solide

La Juventus ha subito due sconfitte pesanti questa settimana, tra cui il derby d’Italia contro l’Inter e il match di Champions League contro il Galatasaray, conclusosi con un punteggio di 5-2. La squadra si prepara ora alla partita contro il Como, in programma sabato 21 febbraio alle 15.00, cercando di migliorare le difese che hanno mostrato molte carenze. I tifosi sperano in una reazione concreta dalla squadra di fronte a questa sfida.

Juventus-Como (sabato 21 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiLa Juventus affronta il Como sabato 21 febbraio 2026 alle 15:00, dopo una settimana difficile segnata dalla sconfitta nel derby contro l’Inter e dal ko in Champions contro il Galatasaray, in cui ha subito cinque gol.

