Il match tra Roma e Como, valido per la 15ª giornata di Serie A, si disputa questa sera allo Stadio Olimpico alle ore 20. La sfida rappresenta l’ultimo incontro del turno, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire in diretta le probabili formazioni e le emozioni di questa partita.

© Lapresse.it - Roma-Como oggi: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv

Questa sera il posticipo Roma-Como chiude la 15a giornata di Serie A. I giallorossi ospitano i lariani allo Stadio Olimpico alle ore 20.45. L’obiettivo di entrambe le squadre è agguantare tre punti preziosi in ottica classifica. In caso di vittoria la squadra di Gian Piero Gasperini – al quarto posto dietro a Inter, Milan e Napoli – salirebbe a quota 30 punti, accorciando rispetto alla vetta adesso in mano ai nerazzurri di Cristian Chivu. Il Como, settimo in classifica, in caso di trionfo scavalcherebbe sia il Bologna che la Juventus e si posizionerebbe al quarto posto con 27 punti, in piena zona Champions League. Lapresse.it

OSIMHEN È STATO FREGATO??#osimhen#napoli #calcio

Roma-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Nel posticipo della 15ª giornata i giallorossi di Gian Piero Gasperini ospitano all'Olimpico i lariani di Cesc Fabregas ... tuttosport.com