Juventus-Como l’Allianz Stadium cerca risposte | Spalletti contro l’enigma Fàbregas
La partita tra Juventus e Como si gioca all’Allianz Stadium, dove i bianconeri cercano di evitare una sconfitta che potrebbe complicare il cammino in campionato. La squadra di Spalletti affronta il match con determinazione, puntando su un centrocampo che deve ancora mostrare tutta la sua solidità. I tifosi attendono risposte chiare da questa sfida, specialmente riguardo all’utilizzo di Fàbregas, che ancora fatica a inserirsi nel ritmo di gioco.
Il sabato pomeriggio dell’Allianz Stadium si prospetta come un crocevia brutale per le ambizioni stagionali della Juventus. Reduci dal naufragio di Istanbul in Champions League e dal k.o. nel derby d’Italia, i bianconeri di Luciano Spalletti affrontano un Como che, sotto la guida di Cesc Fàbregas, ha smesso di essere una sorpresa per diventare una solida realtà d’alta classifica. La sfida del 21 febbraio non è solo un confronto tattico tra due filosofie propositive, ma un test di tenuta psicologica per una “Vecchia Signora” che sembra aver smarrito le proprie certezze difensive proprio nel momento cruciale del calendario.🔗 Leggi su Serieagoal.it
Juve-Como, le chiavi della sfida: come Fabregas prepara l'assalto all'Allianz StadiumCesc Fabregas ha guidato l’allenamento del Como in vista della sfida contro la Juventus all’Allianz Stadium.
Juve Como, Fabregas perde un fedelissimo per squalifica per il match di sabato all’Allianz Stadium. Le novitàCesc Fabregas non potrà schierare uno dei suoi giocatori più affidabili contro il Como, perché è stato squalificato dopo aver ricevuto un cartellino rosso nell’ultima partita.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Convocati #Como per la #Juventus Non solo Nico Paz, altre due assenze x.com
