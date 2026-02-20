Juve-Como le chiavi della sfida | come Fabregas prepara l' assalto all' Allianz Stadium
Cesc Fabregas ha guidato l’allenamento del Como in vista della sfida contro la Juventus all’Allianz Stadium. La partita di oggi rappresenta un momento decisivo nella corsa alle posizioni di vertice, con i lombardi pronti a mettere in difficoltà i bianconeri. I giocatori sanno che una vittoria potrebbe cambiare gli equilibri in classifica, mentre la Juventus cerca di risalire dopo un inizio difficile. La sfida si preannuncia intensa e ricca di emozioni.
Il confronto tra juventus e como all’ Allianz Stadium si presenta come una tappa cruciale per l’accesso alle zone europee. L’incontro, in programma sabato 21 febbraio 2026 alle 15:00, vede una classifica particolarmente serrata: la squadra bianconera è quinta, mentre il Como, allenato da Cesc Fabregas, si trova subito alle sue spalle, a distanza di quattro punti. Il match assume quindi sapore di spareggio, con grande valore emotivo dopo l’andata che aveva sorriso ai piemontesi grazie al 2-0 firmato da Nico Paz. La posizione in classifica conferisce al confronto un peso specifico elevato: la juventus mira a consolidare una posizione utile per l’ingresso in zona europea, mentre il Como cerca continuità per restare nelle zone nobili della graduatoria.🔗 Leggi su Mondosport24.com
