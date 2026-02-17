Juve Como Fabregas perde un fedelissimo per squalifica per il match di sabato all’Allianz Stadium Le novità

Cesc Fabregas non potrà schierare uno dei suoi giocatori più affidabili contro il Como, perché è stato squalificato dopo aver ricevuto un cartellino rosso nell’ultima partita. La decisione si è resa necessaria a causa di un fallo commesso durante il match precedente, che ha portato alla sua espulsione. La presenza di questo giocatore sarà quindi assente nell’incontro di sabato all’Allianz Stadium.

Juve Como, mister Fabregas perde un fedelissimo per squalifica in vista della gara di sabato pomeriggio a Torino. Le ultime novità. La Juventus si avvicina al prossimo impegno di campionato con una certezza favorevole: non dovrà fronteggiare il suo passato. Alvaro Morata non prenderà parte al match tra i bianconeri e il Como. Il Giudice Sportivo ha confermato la squalifica per un turno in seguito all' espulsione ricevuta dal giocatore sabato scorso durante la gara Como-Fiorentina. QUI LE ULTIME LIVE SULLA JUVE Svanisce così la possibilità della classica gara dell'ex per l'attaccante classe 1992, che non potrà guidare i suoi compagni all'Allianz Stadium.