Juventus-Como 0-2 le pagelle | Vojvoda 7 sblocca il match Caqueeret 7,5 incisivo McKennie 5 errore grave

Vojvoda ha segnato il primo gol, portando il Como in vantaggio durante la partita contro la Juventus, che ha subito un'altra sconfitta casalinga. Caqueeret si è distinto come giocatore più efficace, mentre McKennie ha commesso un errore decisivo che ha favorito gli avversari. La squadra di casa fatica a reagire e mostra ancora le stesse fragilità evidenziate in Champions. La partita si conclude con il Como che conquista i tre punti in modo netto.

© Ilmessaggero.it - Juventus-Como 0-2, le pagelle: Vojvoda (7) sblocca il match, Caqueeret (7,5) incisivo, McKennie (5) errore grave