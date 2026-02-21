Juventus-Como 0-2 le pagelle | Vojvoda 7 sblocca il match Caqueeret 7,5 incisivo McKennie 5 errore grave
Vojvoda ha segnato il primo gol, portando il Como in vantaggio durante la partita contro la Juventus, che ha subito un'altra sconfitta casalinga. Caqueeret si è distinto come giocatore più efficace, mentre McKennie ha commesso un errore decisivo che ha favorito gli avversari. La squadra di casa fatica a reagire e mostra ancora le stesse fragilità evidenziate in Champions. La partita si conclude con il Como che conquista i tre punti in modo netto.
La Juventus crolla ancora, questa volta in casa contro il Como 0-2 e conferma le difficoltà viste già in Champions contro il Galatasaray. Terza sconfitta consecutiva per i. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Diretta gol Serie A LIVE: Juventus Como 0-1, la sblocca Vojvoda, Di Gregorio colpevoleVojvoda ha segnato il gol decisivo che ha portato il Como in vantaggio contro la Juventus, creando una svolta nella partita della 26ª giornata di Serie A.
Juve Como 0-1 LIVE: ospiti avanti con Vojvoda. Grave errore di Di GregorioVojvoda ha segnato il gol decisivo nel match tra Juve e Como, che si è concluso con la vittoria degli ospiti.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Juventus-Como: Match Preview; Serie A: Cagliari-Lecce 0-2, Napoli-Roma 2-2, Inter-Juve 3-2: nerazzurri a +8 dai rossoneri - Aggiornamento del 17 Febbraio delle ore 04:44; Juventus - Como in Diretta Streaming | DAZN IT; Gli highlights di Juventus-Como 0-2.
Juventus-Como 0-2. Fabregas imbriglia Spalletti: prosegue il periodo no di Di GregorioJuventus-Como 0-2. Questo il responso della sfida dell'Allianz Stadium di questo pomeriggio, con i lariani che hanno banchettato sulla formazione. tuttomercatoweb.com
SI PARTE! È iniziata JUVENTUS-COMO!15:02Serie A 2025/2026, 26a giornata. Cronaca minuto per minuto di Juventus-Como: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it
Dazn - Juventus-Como, problemi per Yildiz 'Non stava benissimo da qualche minuto' - facebook.com facebook
SERIE A | In campo Juventus-Como DIRETTA #ANSA x.com